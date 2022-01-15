Toplum destekli polisler, engelliler için etkinlik düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ta polis ekiplerinin de desteğiyle "Beyaz Baston Görme Haftası" nedeniyle engelli öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi iş birliğiyle 714 Ocak Beyaz Baston Görme Haftası dolayısıyla görme engelli Mert Ali kurt için Şırnak Rekabet Kurumu İlkokulunda etkinlik yapıldı. Etkinlikte, görme engelli vatandaşların duygularını hissetmek, günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların bilincine varmak, onlarla empati kurabilmek ve anlayabilmek amacıyla çeşitli oyunlar, şarkı ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda görme engelli öğrenci Mert Ali Kurt’a çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.