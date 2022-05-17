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Şırnak’ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor

İHA

Şırnak’ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde geçen yıl kaymakamlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü destekli kurulan çilek bahçelerinde ilk hasat, ilkokul öğrencileri, öğretmen ve çiftçilerin katılımıyla yapıldı.
Uludere ilçesinde 2021 yılında kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü destekli projeler hayata geçirildi. Projelerle birçok ailenin ekonomisine katkı sunulacak. Projelerden biri olan çilek bahçesinde öğrenci, öğretmen ve çiftçilerin katılımıyla ilk hasat yapıldı. Çocuklara daha sonra işletmeler gezdirilirken, çiftçilere Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptırdığı teşekkür belgeleri takdim edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Uludere’ye değer katan çiftçilerin Çiftçiler Günü’nü kutlayıp çocukların ellerinden teşekkür belgesi verdiklerini söyledi. Toplamda 70 çiftçinin bulunmakta olduğunu belirten İnan, “Bunların 10 tanesi direkt ev ekonomisine katkı sağlarken diğer 60 küçük çaplı kümesler olmak üzere destek amaçlı kuruldu. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığımız dahilinde 10 tane çilek bahçesi kurduk. Şu an 8 tanesinden verim almaya başladık. Haftalık 100150 kilo verim alıyoruz marketlere ve çevrelere satışlar başladı. Hem ilçe ekonomimize hem de aile gelirimize katkı sağlamaktadır. Çocuklarımızın da çiftçiliği yerinde uygulamalı olarak görmesi için çocuklarımıza bahçelerimizi ve çiftliklerimizi gezdirdik. Çiftçilerimiz teşekkür belgelerini çocukların ellerinden aldılar. Tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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