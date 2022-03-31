On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı 2 Nisan Cumartesi günü itibarıyla başlayacak. İslam aleminin büyük heyecan içinde beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler edilecek. Ramazan'a kısa bir süre kalmasıyla Şırnaklı vatandaşlarımız ise iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Şırnak sahur ve iftar vakitleri...

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