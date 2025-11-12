Adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 12.11.2025 - 21:10 Güncelleme: 12.11.2025 - 21:10
R.B, Cizre Adliyesi önünde henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Güzel'e tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan ve ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Güzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ