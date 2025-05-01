Şırnak Valiliği'nden, amatör ligde oynanan futbol maçında çıkan kavgaya ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'de dün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları arasında yapılan maç sonunda her iki kulüp oyuncuları ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır." ifadesine yer verildi.