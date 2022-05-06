Şişecam'dan 17 milyar liralık net satış

HABERTURK.COM

Şişecam’ın 2022 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin konsolide net satışları 17 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte 1.4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1.2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şişecam'ın küresel ölçekte süregelen ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle dolu bir atmosferde, geçtiğimiz yılın üzerinde bir ilk çeyrek finansal performansına ulaştığı kaydedildi.

'BELİRSİZLİKLERLE DOLU DÖNEMDE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜK'

Şişecam’ın 2022 yılı Ocak-Mart dönemi sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "2022 yılının ilk çeyreğinde dünya, ekonomik ve jeopolitik risklerin hakim olduğu, yüksek enflasyon ve tedarik zincirine bağlı sorunların global ölçekte derinden hissedildiği, belirsizliklerle dolu bir dönem geçirdi. Şişecam ise yatırım kararları ve hayata geçirdiği dönüşüm projeleriyle büyüme yolculuğunu sürdürdü" dedi.

Şişecam’ın 2022 yılı ilk çeyrekte hayata geçirdiği yatırımlara ve projelere de değinen Elverici, "2022 yılı başında, İtalya’da önemli bir satın alım gerçekleştirdik. Tedarik zincirlerinde yaşanan küresel aksamalar nedeniyle oluşabilecek riskleri yönetmek ve yatırımlarında sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla dünyanın önde gelen refrakter üreticilerinden İtalyan Refel firmasını bünyemize kattık. Şişecam, cam alanında yeni fırın yatırımları ve soğuk tamir süreçlerinin plana uygun hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan refrakter alanındaki bu yatırımı ile hem Avrupa ve dünya cam piyasasındaki stratejik konumunun güçlenmesini sağlayacak. Hammadde temini ve üretimde sürdürülebilirliğe yönelik adımlarımız ve stratejik yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek" diye konuştu.

Şirketin 2021 yılında Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımı olarak duyurduğu Macaristan tesisinin temel atma törenini de bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiklerini anlatan Elverici, "2023 yılında ilk fırının devreye girmesi ve takip eden yılda ikinci fırınının aktif hale gelmesi ve 2025 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanan bu yatırım ile Şişecam, yıllık 330 bin tonluk ek üretim kapasitesine sahip olacak" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DAKİ ÜRETİMİN YÜZDE 90'I İÇ PAZARA SATILIYOR'

Elverici, şirketin Rusya'daki tesislerinin Ukrayna'da devam eden savaştan nasıl etkilendiği ile ilgili olarak da, "Bugün savaş nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya’da 8 tesisimiz ile faaliyet gösteriyor, cam ambalaj, cam ev eşyası ve düzcam alanında üretim yapıyoruz. Cam ambalaj ve cam ev eşyası alanlarında lider konumda olduğumuz Rusya’da, üretimimizin yüzde 90’dan fazlasını iç pazara satıyor olmamızın da etkisiyle operasyonlarımızı yönetebilir durumdayız. Hızlı maliyet değişimleri, enerji temininde kesintiler, tedarik zincirinde kırılmalar gibi farklı alanlardaki dalgalanmalarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz" bilgilerini paylaştı.