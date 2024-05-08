Şişecam'dan 'daha iyi bir dünya' için iş birliği çağrısı

Şişecam, bu yıl "Değişimi Hızlandırmak İçin İş Birliği" teması ile düzenlediği 'Şişecam Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman zirvede yaptığı açılış konuşmasında sektöre daha iyi bir dünya için iş birliği çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Kırman, "İnsanlığın gelişiminde önemli bir rolü olan ve bugün 250 milyar dolarlık bir hacme ulaşan küresel cam endüstrisi, karbon nötr hale gelebilmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ortak akılla ve iş birliği içinde çalışmalıdır" dedi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise Şişecam'ın dönüşüm yolculuğunu anlattığı konuşmasında şirketin endüstriyi dönüştürmeyi hedeflediği yeni projelerini aktardı. Elverici, "Köklü geçmişimizin yanında teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm süreci geçiriyoruz. Dijitalleşme ve Tek Şişecam gibi stratejik adımlarla güçlenen şirketimiz, 89 yıllık bilgi birikiminin, sektörün gelişimine katkı sağlayacağı bir iş modeli üzerinde çalışıyor. "Plant of the Future" iş modelimizle endüstriyi dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu inisiyatifimizin nihai hedefi, vizyon ve tasarım aşamalarından başlayarak, son teknoloji kullanımıyla maliyetlerin optimize edilmesini sağlamak ve tüm üretim süreçlerini sürekli olarak geliştirmek" dedi.