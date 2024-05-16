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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'dan rekor tahvil ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'dan rekor tahvil ihracı

        Şişecam, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Eurobond ihraçlarına gelen rekor taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı. Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:24
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        Şişecam'dan rekor tahvil ihracı
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        Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam'dan yeni bir rekor geldi. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.

        Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

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