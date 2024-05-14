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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'ın Mersin yatırımına Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'ın Mersin yatırımına Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi

        Şişecam, 2022 yılında duyurduğu ve Mersin'de hayata geçireceği enerji camı işleme hattı yatırımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:59
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        Şişecam'ın Mersin yatırımına teşvik
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        Şişecam’a, Mersin’de devam eden enerji camı işleme hattı yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi verildi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre dünyada yükselen enerji camı talebine cevap verebilmek için 2022 yılında duyurduğu yıllık 26,6 milyon metrekare enerji camı işleyebilecek hattı için bu teşvikten yararlanacak olan Şişecam, gerçekleştirdiği yatırımla yılda yaklaşık 150 milyon Euro’luk enerji camı ithalatının önüne geçmeyi planlıyor. Şişecam ayrıca enerji camında ortaya çıkabilecek arz açığını kapatırken ihracat fırsatlarını da değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son bir yıl içerisinde 50 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştiren ve yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olduğu katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapan şirketlere verdiği Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'yle cari açığın azaltılması hedefleniyor. Destek kapsamında şirketlere KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi sağlanıyor.

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