Şişecam'ın Mersin yatırımına Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi

Şişecam’a, Mersin’de devam eden enerji camı işleme hattı yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi verildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre dünyada yükselen enerji camı talebine cevap verebilmek için 2022 yılında duyurduğu yıllık 26,6 milyon metrekare enerji camı işleyebilecek hattı için bu teşvikten yararlanacak olan Şişecam, gerçekleştirdiği yatırımla yılda yaklaşık 150 milyon Euro’luk enerji camı ithalatının önüne geçmeyi planlıyor. Şişecam ayrıca enerji camında ortaya çıkabilecek arz açığını kapatırken ihracat fırsatlarını da değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak.