Sisi: Filistin devleti kurulmadan gerçek barış olmaz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Filistin halkının vatanlarını yeniden inşa etme ve topraklarında kalma hakkını koruyan planımızın kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sisi, başkent Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin bölgesel bir krizin gölgesinde yapıldığına dikkati çeken Sisi, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı tehdit eden ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sisi, "Gazze'ye yönelik saldırılar insanlık tarihinde başlığı, nefretin yayılması ve adaletin eksikliği olan bir kara leke bıraktı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının hayatın temel gereksinimlerini yok ettiğini dile getiren Sisi, Gazze'deki Filistinlilerin "hayatta kalma ile yerinde edilme" arasında bir seçim yapmaya zorlandığını belirtti.

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Sisi, "Filistin halkının toprağına bağlılığı bir örnek teşkil ediyor, onların kararlılığı haklarını elde etmeleri konusunda kararlılık örneğidir." diye konuştu.

Mısır'ın, Gazze'deki saldırıların ilk gününden bu yana Katar ve diğer "kardeş ülkelerle" ateşkes çabasında olduğunu aktaran Sisi, "Gazze Şeridi'nin idaresi için bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite oluşturulması için Filistin'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde çalıştık." dedi.

Sisi, gelecek aşamada Gazze'nin güvenliğinden sorumlu olacak Filistinli güvenlik birimlerinin yetiştirildiğini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Filistin halkının vatanlarını yeniden inşa etme ve topraklarında kalma hakkını koruyan planımızın kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu plan için maddi destek çağrısı yapan Sisi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki ihlallerine de değindi.

Sisi, "Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlalleri kategorik olarak reddettiğimizi belirtmeliyiz. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların devam etmesi ve buradaki statükoya zarar verilmesinin sonuçları konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.

"Filistin devleti kurulmadan gerçek barış olmaz." diyen Sisi, barışın zorla gelmeyeceğini ve dayatılamayacağını vurguladı.

Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilim ve saldırılara son verebileceğini belirterek, "Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşması, savaş durumunu barış ve refaha dönüştürmek için bir rol modeldir." değerlendirmesinde bulundu.