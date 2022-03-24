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Şişli'de otomobiliyle köpeğin üzerinden geçti

Şişli'de ters yönden giden sürücü, yolda duran köpeğin üzerinden geçti. Veterinere götürülen köpek öldü.

Şişli'de otomobiliyle köpeğin üzerinden geçti
Otomobiliyle köpeğin üzerinden geçti
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DHA

Şişli'de ters yönden giden sürücü, yolda duran köpeğin üzerinden geçti. Tekerin üzerinden geçtiği 'Yiğit' isimli köpek, yaralı olarak götürüldüğü veterinerde öldü.

Köpeğin otomobilin altında kalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli İnönü Mahallesi'nde 9 Şubat günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönden gelen otomobil sürücüsü, yoldaki köpeğin üzerinden geçti. Sürücü, tekerin bir şeyin üzerinden geçtiğini fark edince arabadan inerek yola baktı. Köpeğin yaralı şekilde yerde yattığını görünce ne yapacağını anlayamadı.

O sırada köpeğin sahibi koşarak tekerin altındaki 'Yiğit' isimli köpeği kurtararak veterinere götürdü. Yaralı köpek, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Küçükten alıp büyüttüğü 14 yıllık can dostunu kaybeden Melda Kutluay, köpeğine çarpan sürücünün ceza almasını bekliyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil sürücüsünün yoldaki köpeğin üzerinden geçmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yoldaki köpeği fark etmeyen sürücü, köpeğin üzerinden geçiyor. Tekerin altında bir şey olduğunu anlayınca aracından inerek bakıyor. O sırada köpeğin sahibi gelerek köpeği aracın altından kurtarıyor. Köpeğin hareketsiz şekilde yattığını görünce araç sürücüsünü darp ediyor. Daha sonra da köpeğine sarılıyor. Sürücünün yanındaki kadın ise baygınlık geçiriyor.

BANA BÖYLE BİR ACIYI YAŞATTILAR

'Yiğit' isimli köpeği ölen Melda Kutluay "14 yıllık can dostum, yol arkadaşım. Kendi evladımdan sonra ikinci bir emek. Olay 9 Şubat'ta olmasına rağmen acım çok taze. Biz anında müdahale ettik. Köpeğimi arabanın altından almaya çalışırken o anki duygudan arabayı kaldırıp altından almaya çalışmışım. Köpeğime çarpanlar bana hiç yardımcı olmadı. Psikolojik olarak o an ne yapabilirim diye düşündüm. Sürücü yola bakmıyor. Ters yönden girip yola bakmadığı için bana böyle bir acıyı yaşattılar. Ben çok öfkeliyim. 50 yaşımdan sonra beyaz bir araba görsem kötü oluyorum. Ben bu olayın karşılığını bulmasını istiyorum. Yiğit isimli köpeğimi ben sokakta buldum. İki gün dükkanımda beklettim. Cihangir halkına 'Köpeği kaybolan var mı?' diye haber saldık. Kimse sahip çıkmayınca veterinere götürdük. 'Gençlik hastalığı' olduğunu öğrendik. Veteriner köpeğin hasta olduğu için sokağa bırakıldığını söyledi. Biz 13 sene bu çocuğu yaşattık. 6 yaşına kadar SMA hastası gibi baktık. 6 yaşından sonra kendisini toparladı. Bize herkes 'mucize yaşattınız' dedi. 'Yiğit' bana çok şey öğretti. Çok üzgünüz. Yapanların cezasını bulmasını istiyoruz" dedi.
Köpeği ölen Melda Kutluay polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu. Kutluay, sürücünün ceza almasını bekliyor.

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