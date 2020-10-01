DHA

İstanbul Şişli'de sokakta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıda yaralandı.

Olay saat 00:20 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen saldırgandan kurtulmak isteyen yaralı, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan vatandaşa ilk müdahale olay yerine yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Akrep olarak bilinen zırhlı polis araçları sokakta yoğun tedbir aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araması yaptı. Bir görgü tanığı yaşananları şöyle anlattı: "Silah seslerini duyduk, hepimiz aşağıya indik. Yaralı bir arkadaş vardı. Ambulansla hastaneye kaldırdılar. Polis olay yeri inceleme polisi geldi. Ambulansa bindirip götürdüler"