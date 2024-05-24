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        Haberler Sağlık Sıtmaya karşı genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya salındı

        Cibuti’de sıtmaya karşı genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya salındı

        Cibuti hükümetiyle ortak yapılan pilot proje kapsamında on binlerce genetiği değiştirilmiş 'ısırmayan' erkek sivrisinekler, sıtmayla savaşmak için dün doğaya salındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:13
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        Sıtmaya karşı genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya salındı
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        İngiltere merkezli zararlı böcekler üzerinde çalışan biyo-teknoloji şirketi Oxitec, dün yaptığı basın açıklamasında pilot çalışmanın bir parçası olarak sıtmaya karşı genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin doğaya salındığını duyurdu. Açıklamada “Isırmayan Friendly Anopheles stephensi (sıtma hastalığını yayan cins) erkek sivrisineklerinin ilk salınımı, Cibuti Hükümeti'nin düzenleyici otoritelerinin incelemesi, onayları ve Friendly sivrisineklerinin Cibuti'ye ithal edilmesinin ardından, Cibuti Şehrindeki bir topluluk olan Ambouli'de gerçekleştirildi” denildi.

        PİLOT BÖLGE, 2 YILLIK ÖN ÇALIŞMA SONUCU SEÇİLDİ

        Gelecek haftalarda bölgenin gözlem altında olacağını belirten şirket yetkilileri, pilot çalışma için 2 yıllık bir bilimsel çalışma gerçekleştirildiğini vurguladı. Cibuti Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Albay Dr. Abdullah Ahmed Abdi konuyla ilgili “Hükümetimizin hedefi, Cibuti'de son on yılda artış gösteren sıtma yayılımını acilen tersine çevirmek. Bugünkü lansman önemli bir ulusal dönüm noktasıdır, ancak daha da heyecan verici olan ise çözümün bölge ve tüm Afrika kıtası için sahip olduğu potansiyeldir” dedi.

        27 VAKADAN 73 BİN VAKAYA

        Açıklamada sıtma hastalığının, Cibuti’de 2012 yılında 27 vaka olarak bildirildiği ancak 2020 yılına gelindiğinde bu sayının 73 bine yükseldiği vurgulandı. Bölgedeki sıtmanın kentsel ortamlarda gelişen oldukça istilacı bir tür olan Anopheles stephensi türü sivrisineğin bölgeye gelmesiyle kaynaklandığı belirtildi. Böcek ilacına karşı dirençli olduğu belirtilen türün, Afrika’daki halkın sağlığını tehdit ettiği ifade edildi. Oxitec’in paydaşları arasında Bill ve Melinda Gates Vakfı da yer alıyor ve Bill Gates’in özellikle Cibuti’de yükselen sıtma vakalarına dair bir bilgilendirme videosu bulunuyor.

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