Hayvan yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

SİVAS'tadevrilen büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Kovalı köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla'dan, Sivas yönüne giden Mehmet Yasak yönetimindeki 36 ABA 307 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonetin kasasındaki 8 büyükbaş hayvan ise yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayvanlardan birinin öldüğü belirlenirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.