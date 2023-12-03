Prof. Dr. Tuğut: Rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlarıdır SİVASCumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, rahim ağzı kanserinde düzenli olarak PAP Smear testi yaptırılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Tuğut, "Her HPV enfeksiyonu kansere neden olmaz. Ancak rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlarıdır. HPV aşısı özellikle hiç cinsel ilişkiye girmemiş, 9 ve 26 yaşları arasındaki kadın ve erkeklere önerilmektedir. Rahim ağzı kanserinden de diğer hastalıklardan da korunmanın etkili yolları düzenli olarak jinekolojik muayene ve belirli aralıklarda PAP Smear testi yaptırmaktır" dedi.

SİVASCumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, rahim ağzı kanserinde düzenli olarak PAP Smear testi yaptırılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Tuğut, "Her HPV enfeksiyonu kansere neden olmaz. Ancak rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlarıdır. HPV aşısı özellikle hiç cinsel ilişkiye girmemiş, 9 ve 26 yaşları arasındaki kadın ve erkeklere önerilmektedir. Rahim ağzı kanserinden de diğer hastalıklardan da korunmanın etkili yolları düzenli olarak jinekolojik muayene ve belirli aralıklarda PAP Smear testi yaptırmaktır" dedi.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, her yıl 500 binden fazla kadını etkileyen rahim ağzı kanseri hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Tuğut, Türkiye istatistiklerine göre 2020 yılında ülkemizde 35 kanser türü içinde rahim ağzı kanserinin 19´uncu sırada yer aldığını ifade etti. Rahim ağzı kanseri hakkındaki verileri paylaşan Nilüfer Tuğut, "1532 yeni servikal kanser tanısı ve 1245 servikal kanser sebepli ölüm görülmüştür. Rahim ağzı kanseri, serviks denilen rahim ağzında gelişen bir kanser türüdür. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından gerçekleştirilen küresel kanser istatistiklerine göre, 2020 yılında 604 bin 127 kadına servikal kanser tanısı konmuştur ve 341 bin 831 servikal kanser kaynaklı ölüm meydana gelmiştir" diye konuştu.

'1245 SERVİKAL KANSER SEBEPLİ ÖLÜM GÖRÜLMÜŞTÜR'

Rahim ağzı kanserinin kadınlarda sıklıkla görülen kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuğut, "Kadınlarda servikal kanser meme, kolorektal ve akciğer kanserinden sonra 4'üncü en yaygın görülen kanser türüdür. Dünyada kadınlarda en sık görülen üreme sistemi kanserleri arasında 2´nci sırada rahim ağzı kanseri, 6´ncı sırada rahim kanseri ve 7´nci sırada yumurtalık kanseri yer almıştır. Türkiye istatistiklerine göre 2020 yılında ülkemizde 35 kanser türü içinde rahim ağzı kanseri 19´uncu sırada yer almış ve 2 bin 532 yeni servikal kanser tanısı ve 1245 servikal kanser sebepli ölüm görülmüştür" ifadelerini kullandı.

'ORTA VE İLERLEMİŞ YAŞTAKİ KADINLARDA GÖRÜLMEKTEDİR'

Bu kansere neden olan en büyük etken HPV olarak da bilinen Human Papilloma Virüsü olduğunu belirten Prof. Dr. Tuğut, "Her HPV enfeksiyonu kansere neden olmaz. Ancak rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlarıdır. Rahim ağzı kanserinin oluşması için kansere neden olan HPV´nin bulaşmasından yaklaşık 10-15 yıl süre geçmesi gerekir. Rahim ağzı kanseri sıklıkla orta ve ilerlemiş yaştaki kadınlarda görülmektedir. Cinsel ilişki sırasında acı ya da ağrı hissedilmesi, ilişki sonrası lekelenme tarzında kanama ve vajinal akıntının et suyu renginde bol miktarda, kokulu olması rahim ağzı kanserinin en önemli belirtisidir" dedi.

'EN ÖNEMLİSİ AŞI OLMALIYIZ'

Rahim ağzı kanserinden korunmanın yollarına değinen Prof. Dr. Tuğut, "Rahim ağzı kanserinden de diğer hastalıklardan da korunmanın etkili yolları düzenli olarak jinekolojik muayene ve belirli aralıklarda PAP Smear testi yaptırmaktır. Ayrıca sigara kullanılıyorsa bırakılmalıdır. Özelikle HPV´ye karşı yüzde yüz koruma sağlamasa da, HPV ve diğer cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkları önlemek için cinsel ilişkide kondomla korunma ve tek eşlilik tercih edilmelidir. Bağışıklık sistemimiz için düzenli uyku uyumalı, düzenli egzersiz programı oluşturmalı ve uygulamalı, sebze ve meyve yönünden zengin beslenmeli, paketli ve işlenmiş gıdaları tüketmekten kaçınmalıyız. En önemlisi aşı olmalıyız. HPV aşısı özellikle hiç cinsel ilişkiye girmemiş, 9 ve 26 yaşları arasındaki kadın ve erkeklere önerilmektedir."