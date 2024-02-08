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        Sivasspor, Azizbek Turgunboev ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Özbek futbolcu Azizbek Turgunboev ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:50
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        Sivasspor, Azizbek Turgunboev ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
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        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Özbek futbolcu Azizbek Turgunboev ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

        Süper Lig ekiperinden Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak 29 yaşındaki Özbek sol kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev ile anlaşmaya vardı. Kente gelen Turgunboev, Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına Sivasspor´a bağlayan sözleşmeye imza attı. Azizbek Turgunboev, futbola Navbahor'da başladı. 2021 yılında Pakhtakor'a transfer olan futbolcu, kariyerinde 218 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 44 gol ve 16 asist yapan Azizbek Turgunboev, 30 kez de Özbekistan Milli Takımı'nın formasını terletti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Azizbek Turgunboev'in görüntüsü

        DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI

        2024-02-08 20:45:06

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