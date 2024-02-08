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        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:58
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        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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        Sivas’ta ambulans ile otomobilin çarpışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kentte dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın aracın üzerine devrildiği görülüyor.

        A.Ö. yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda çarpışmış, kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli D.Ö. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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