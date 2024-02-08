Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

A.Ö. yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda çarpışmış, kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli D.Ö. yaralanmıştı.

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