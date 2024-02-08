Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi güvenliği toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi güvenliği toplantısı düzenlendi.

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer başkanlığında kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, Kaymakamlık Yazıişleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül katıldı.

        Toplantıda, yerel seçimlerin ilçede huzurlu ve sağlıklı ortamda tamamlanması, vatandaşların oylarını güvenle kullanabilmeleri için gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.

        Kurum amirlerinin görüş alışverişinde bulunulması ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Mijo Caktas ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
        Sivasspor, Mijo Caktas ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
        Sivasspor, Mijo Caktas'ı transfer etti
        Sivasspor, Mijo Caktas'ı transfer etti
        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Sivasspor - Konyaspor maçının ardından
        Sivasspor - Konyaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından