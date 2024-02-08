Ulaş'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Toplantıda, yerel seçimlerin ilçede huzurlu ve sağlıklı ortamda tamamlanması, vatandaşların oylarını güvenle kullanabilmeleri için gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.

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