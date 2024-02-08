Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kampüsten çıkan Abdullah Özbilgin yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden Abdullah Ayyüce idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada sağlık personeli Dilek Özmeşe ile 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavisi sürerken; kaza kampüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle de ambulansın yana doğru devrildiği görüldü.

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