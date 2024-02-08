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        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        SİVAS´ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı 2'si sağlık personeli 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:00
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        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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        SİVAS´ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı 2'si sağlık personeli 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kampüsten çıkan Abdullah Özbilgin yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden Abdullah Ayyüce idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada sağlık personeli Dilek Özmeşe ile 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavisi sürerken; kaza kampüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle de ambulansın yana doğru devrildiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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