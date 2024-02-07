Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas’ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ö. yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli D.Ö. yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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