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        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:23
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        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sivas’ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.Ö. yönetimindeki 38 NU 818 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 58 BP 290 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli D.Ö. yaralandı.

        Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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