Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli takım, daha sonra havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'in 33’üncü haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi.

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