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        İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara (40), memleketi Sivas'ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:45
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        İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı
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        ERZİNCAN’ın İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara (40), memleketi Sivas’ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde toprağa verildi.

        İliç’te maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Hüseyin Kara’nın cenazesi dün Erzincan’da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine getirilerek hastanenin morguna konuldu. Yakınları tarafından alınan Kara’nın cenazesi, Tepecik köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kara’nın yakınları, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Kara, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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