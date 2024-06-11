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        Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi

        SİVAS'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına gelen dağ keçisi sürüsü güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:25
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        Sivas'ta Divriği cam seyir terasında dağ keçileri görüntülendi
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        SİVAS'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına gelen dağ keçisi sürüsü güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turistin ilgisini çeken Divriği ilçesinde, Çaltı Kanyonu’na hakim noktadaki cam seyir terasına, dağ keçi sürüsü geldi. Sürü, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Dağ keçileri bir süre tesis içinde gezip, ardından alandan ayrıldı.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sivas Valiliği, "Mekanın sahipleri geldi. Divriği cam seyir terasına çıkan yaban keçileri alanda bulunan sosyal tesisimizin tüm imkanlarından faydalanıyor. Çaltı Çayı Kanyonu üzerinde bu muhteşem güzelliklere yakından şahit olmak için sizi de Divriği cam seyir terasına bekleriz” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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