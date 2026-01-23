Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Valisi Şimşek, il genelindeki olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Valisi Şimşek, il genelindeki olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Vali Şimşek, AFAD İl Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, Sivas'ın bu yıl çetin bir kış mevsimi yaşadığını söyledi.

        ​​​​​​​Kar yağışının beklenen ve özlenen bir durum olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Ancak hayatı ve özellikle de trafik akışını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle bizler, 7 gün 24 saat İl Afet Durum Acil Yönetim Merkezi olarak görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altında olsun diye bir takım tedbirler alıyoruz. Diğer yandan kaymakamlıklarımız başta olmak üzere İl Özel İdare, belediye, Karayolları ve ilgili paydaş kurumlarımız sahada canla başla çalışıyorlar." diye konuştu.

        Vali Şimşek, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla resmi ve özel kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

        Ayrıca motokurye faaliyetlerinin de geçici süreyle durdurulduğunu vurgulayan Şimşek, "Enerji arzı konusunda da ilimizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımız durumu yakından takip etmektedir. Şu anda il genelinde 945 köy yolu ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için sahada yoğun çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Sürücülere de uyarılarda bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Lütfen kış lastiği olmadan trafiğe çıkmayın. Kış şartlarına uygun tedbirleri alalım, valiliğimiz ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak seyahat planlamalarımızı ona göre yapalım. Karayolları olarak baktığımızda 235 araç ve 332 personel sahada. İl Özel İdaremiz 104 araç ve 148 personelle sahada. Sivas Belediyemiz de 130 araç ve 783 personelle sahada yer alarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı aralıklı olarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Kar yağışının 24 Ocak Cumartesi itibarıyla sona ermesini ve hava sıcaklığının da mevsim normallerine gelmesini bekliyoruz. İl merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye, Yıldız Dağı'nda 180 santimetreye ve havaalanı bölgesinde ise 112 santimetreye ulaştı. İnşallah bereket yağmaya devam eder. Bizler de tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları olumsuz hava koşulları n...
        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları olumsuz hava koşulları n...
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak konutların kurası çeki...
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak konutların kurası çeki...
        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı
        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı
        Sivas'ta sürücü kursu sınavlarına kar engeli
        Sivas'ta sürücü kursu sınavlarına kar engeli
        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir e...
        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir e...
        Yoğun kar ilçeyi esir aldı, hayvancılıkla uğraşanların zorlu mesaisi kamera...
        Yoğun kar ilçeyi esir aldı, hayvancılıkla uğraşanların zorlu mesaisi kamera...