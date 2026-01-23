Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ertelendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Yollarda buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Direksiyon Eğitimi Uygulama Dersi Sınavları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ile can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek valiliğimiz kararıyla ertelenmiştir. Söz konusu yeni sınavlar, 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacaktır."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak konutların kurası çeki...
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak konutların kurası çeki...
        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı
        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı
        Sivas'ta sürücü kursu sınavlarına kar engeli
        Sivas'ta sürücü kursu sınavlarına kar engeli
        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir e...
        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir e...
        Yoğun kar ilçeyi esir aldı, hayvancılıkla uğraşanların zorlu mesaisi kamera...
        Yoğun kar ilçeyi esir aldı, hayvancılıkla uğraşanların zorlu mesaisi kamera...
        Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu
        Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu