Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ertelendi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



Yollarda buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Direksiyon Eğitimi Uygulama Dersi Sınavları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ile can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek valiliğimiz kararıyla ertelenmiştir. Söz konusu yeni sınavlar, 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacaktır."





