        Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir edildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar yurtlarda misafir edildi.

        Anadolu Ajansı
        23.01.2026 - 15:41
        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir edildi
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar yurtlarda misafir edildi.

        Sivas-Kayseri kara yolunda dün kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 20 otobüsteki 600'e yakın kişi, ilçedeki yurtlara yerleştirildi.

        Mersin'den geldiğini belirten ve yolda kalan vatandaşlardan Naci Yıldırım, saat 23.00 sıralarında ilçeye giriş yaptıklarını ifade ederek, "Kaymakamlığı ve 112'yi aradık, yardım istedik. Sıcak çorba getirdiler." dedi.

        Konya’dan Erzurum’a giden üniversite öğrencisi Özcan Özer ise Sivas'ta yolda kaldıklarını belirtti.

        Bütünleme sınavı için Erzurum'a gittiğini anlatan Özer, gece saat 02.00-02.30 sıralarında yurda yerleştirildiklerini söyledi.

        Öte yandan Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, yurtlarda misafir edilen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

