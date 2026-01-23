Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasta almak üzere çıktıkları yolda kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Eskiyurt köyünde bulunan hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Gemerek İlçe Özel İdare ekipleri, yolda kalan ambulansı kurtardı. Köye ulaşan ekipler, hastayı alarak Gemerek Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

