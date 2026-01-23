Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasta almak üzere çıktıkları yolda kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde hasta almak üzere çıktıkları yolda kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekibi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Eskiyurt köyünde bulunan hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Gemerek İlçe Özel İdare ekipleri, yolda kalan ambulansı kurtardı.

        Köye ulaşan ekipler, hastayı alarak Gemerek Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Gişelerde otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Sivas Valisi Şimşek, il genelindeki olumsuz hava koşullarına ilişkin açıkla...
        Sivas Valisi Şimşek, il genelindeki olumsuz hava koşullarına ilişkin açıkla...
        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları olumsuz hava koşulları n...
        Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları olumsuz hava koşulları n...
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak konutların kurası çeki...
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak konutların kurası çeki...
        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı
        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı
        Sivas'ta sürücü kursu sınavlarına kar engeli
        Sivas'ta sürücü kursu sınavlarına kar engeli
        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir e...
        Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir e...