İlkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilanını, temelinin atıldığı yerde canlandırdı

SİVAS'ta Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina önünde canlandırdı. Cumhuriyet’in ilan edileceğini yazan gazeteleri sokaklarda dağıtan öğrenciler, büyük ilgi gördü.

Sivas'ta Cumhuriyet’in ilanının 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Kızılırmak İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet'in ilanını canlandırdı. Milli mücadeleye giden yolda en önemli temel taşlarından biri olan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina önüne gelen öğrenciler, kongre binasının merdivenlerine çıkarak, yarın Cumhuriyet’in ilan edileceğini duyurdu. Öğrenciler, daha sonra ellerinde Cumhuriyet’in ilan edileceği haberlerin yer aldığı gazeteleri caddelerde 'Yazıyor, Cumhuriyet’in ilan edileceğini yazıyor' diye bağırarak dağıttı. Öğrencilerin etkinliği ilgiyle karşılandı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Biz her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Cumhuriyet’in ilanını yazan gazeteyi çıkardık. Bugün Atatürk'ün Sivas'ta Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili sözlerini kısa metinle pekiştirdik. Bu çocuklarımız olduğu sürece Cumhuriyet payidar kalacaktır. Türkiye’miz emin ellerde" dedi.

Etkinliği hazırlayan okulun 2/E sınıfı öğretmeni Türkan Aksoy da "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, Cumhuriyet şehri Sivas'ta, Cumhuriyet çocuklarıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Bugün Atatürk'ümüzün sözü 'Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz' sözünü öğrencilerimiz ile canlandırdık. Amacımız Cumhuriyet değerlerine sahip bireyler yetiştirmek" diye konuştu.