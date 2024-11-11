Sivas'taki pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede

SİVAS'ta aralarında husumet olan Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren İ.Y. (34), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Özen, kullandığı araçla husumetli olduğu İ.Y.'nin bulunduğu otomobilin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, İ.Y., yanındaki pompalı tüfekle Ali Özen'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Özen ile olay sırasında kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'e isabet etti. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Özen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.