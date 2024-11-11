Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'taki pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede

        SİVAS'ta aralarında husumet olan Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'taki pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta aralarında husumet olan Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren İ.Y. (34), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Özen, kullandığı araçla husumetli olduğu İ.Y.'nin bulunduğu otomobilin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, İ.Y., yanındaki pompalı tüfekle Ali Özen'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Özen ile olay sırasında kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'e isabet etti. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Özen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli İ.Y., gece saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan İ.Y., adliyeye sevk edildi. Sol kolunun sarılı olduğu görülen şüpheli İ.Y., 'Cinayeti neden işledin' sorusuna cevap vermedi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Ali Özen'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali Özen, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İbrahim Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor
        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu gençlerle buluştu
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu gençlerle buluştu
        Sivas Devlet THM Korosu "Atatürk'ü Anma" konseri gerçekleştirdi
        Sivas Devlet THM Korosu "Atatürk'ü Anma" konseri gerçekleştirdi
        Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi
        Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi
        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı