Aşık Veysel'in umudunu yazdı, ilçedeki öğrencilere ücretsiz dağıttı

SİVAS'ın Gürün ilçesi Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, öğrencilere yönelik olarak 'Veysel'in altın anahtarı' isimli kitap hazırladı. Çocukların anlayabileceği sadelikte ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayata bakışı ve umutlarını anlattığı kitaptan ilk etapta 500 adet bastıran Demir, bunları, ara tatil döneminde ilçede eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıttı.

İnsanlık tarihine her alanda önemli katkılar yapan ünlü insanların, umut zekasına yönelik çalışmalar yapan Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Sivaslı ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını bir öykü kitabında ele aldı. 'Veysel'in altın anahtarı' ismiyle çıkardığı 35 sayfalık kitapta Demir, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ibretlik yaşamını, her yaştan çocuğun anlayabileceği sadelikte kaleme aldı. İlk etapta 500 adet basılan kitap, ara tatil döneminde ilçede çeşitli yaş gruplarında yer alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

'AŞIK VEYSEL, BULUNMAZ BİR ROL MODEL'

Umudun insan hayatını şekillendirecek en önemli unsur olduğuna inandığını ifade eden Muharrem Demir, "Umudunu kaybeden her şeyini kaybeder. Öyleyse umudunu bulan bu dünyada her şeyi bulur. Her şeyi keşfeder. Sanatçılarımızla, büyük kahramanların hayatlarını incelediğimizde biz hep bu noktaya giriyoruz. Başlarına her türlü olumsuz olaylar gelebilir. Sıkıntılar gelebilir. Acılar gelebilir. Ama siz bu acılarınızı ve sıkıntılarınızı bu kitapta bahsetmeye çalıştığım umut zekasını kullanarak çözerseniz, sizden daha büyük kimse olamaz. Sizin bıraktığınız eserlerle kimse yarışamaz. Siz bir umut temsilcisi olursunuz. Umut sembolü olursunuz. Bu noktada Aşık Veysel bizim öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, ülkemiz için bulunmaz bir örnek, bulunmaz bir rol model. Bu modeli çok iyi anlatmamız gerekiyor, tanıtmamız gerekiyor. Ben karınca kararınca Aşık Veysel'in hayatını oturup, çalıştım. 7'den 70'e herkesin okuyabileceği renkli bir kitap haline getirdik ve bunu çocuklara hediye olarak dağıttık. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz bu kitapları okuyarak, okutarak, velilerimiz bu kitabı tanıyarak inşallah umudum o ki daha umutlu bir düşünce, bir duygu ve bir davranış edinirler. Umut, onların hayatında rehber olur" ifadelerini kullandı.