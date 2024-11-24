Aşık Veysel'in umudunu yazdı, ilçedeki öğrencilere ücretsiz dağıttı

SİVAS'ın Gürün ilçesi Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, öğrencilere yönelik olarak 'Veysel'in altın anahtarı' isimli kitap hazırladı. Çocukların anlayabileceği sadelikte ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayata bakışı ve umutlarını anlattığı kitaptan ilk etapta 500 adet bastıran Demir, bunları, ara tatil döneminde ilçede eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıttı.

İnsanlık tarihine her alanda önemli katkılar yapan ünlü insanların, umut zekasına yönelik çalışmalar yapan Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Sivaslı ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını bir öykü kitabında ele aldı. 'Veysel'in altın anahtarı' ismiyle çıkardığı 35 sayfalık kitapta Demir, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ibretlik yaşamını, her yaştan çocuğun anlayabileceği sadelikte kaleme aldı. İlk etapta 500 adet basılan kitap, ara tatil döneminde ilçede çeşitli yaş gruplarında yer alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

'AŞIK VEYSEL BİR UMUT AŞIĞI' Aşık Veysel'i, onun umutlarını çocuklara da anlatabilmek için kitabı hazırladığını belirten Demir, "Aşık Veysel, ‘Dostlar beni hatırlasın’ diyordu. Peki biz de Aşık Veysel'i nasıl hatırlayacağız? Kendisiyle ilgili çok sayıda çalışmalar yapıldı, yayınlandı. Anma günleri etkinlikleri yapıldı ama ben Aşık Veysel'in sazıyla, mızrabıyla ve umuduyla ilgili küçük bir çalışma hazırladım. Konumuz umut. Aşık Veysel bir umut aşığı insan. Çocukluğundan itibaren acılarla büyümüş birisi. Annesi kendisini koyunları sağmadan gelirken o zaman şartlarında kendi ifadesiyle yol üzerinde doğuruyor. Kaç tane çocuk bu şartlarda dünyaya gelmiştir? O doğumuyla başlayan acılar, sıkıntılar Veysel'in hayat boyunca devam ediyor. 7 yaşına geldiğinde gözlerini kaybediyor. O dönemin meşhur hastalığı çiçek hastalığından dolayı. Çiçek hastalığından dolayı kardeşini kaybediyor. Sonra çocuğu vefat ediyor. Annesini kaybediyor, babasını kaybediyor. Dünyayı karanlık olarak görmesi gereken bir Aşık Veysel nasıl olur da ondan sonraki hayatını şu an dahi birçoğumuzun görmekte zorlandığı bir aydınlık dünya olarak görür ve bunu şiirlerinde, türkülerinde dile getirir. Bize umut olur. Bu umut ışığı beni çok etkiledi" dedi.

'UMUT EĞİTİMİNE ÖNEM VERMELİYİZ' Aşık Veysel'le ilgili eksik kalan şeyler olduğuna inandığını belirten Demir, "Bence bu eksiklerin en başında Aşık Veysel'in umudunun çocukların seviyesine uygun şekilde konuşulmaması, anlatılmamasıydı. Uzmanların söylediğine göre çocuklar 1 yaşına kadar umut duygusunu öğreniyor ve gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla okul çağında, çocukluk çağında bir insanın umudu öğrenmesi, onu hayatında yansıtması, davranış haline dönüştürmesi, duygusunu ve düşüncesini bu şekilde geliştirmesi, oturtması, inşa etmesi o kadar önemli ki, biz bunu ancak bir insan 30-40 yaşına geldiğinde ve o kendisinden beklenen duyguları ve davranışları olumlu bir şekilde geliştiremediğinde görüyoruz. Sonra psikologlarımız 'Bunun bir de çocukluğuna bakalım' diyor. 'Çocuklukta nasıl bir travma yaşamış? Başından nasıl bir olay geçmiş de bu insan bu hale gelmiş' diyorlar. Onu çözmeye çalışıyorlar. Öyleyse biz buradan şunu anlamalıyız. Çocuk dünyaya gelir gelmez onun umut eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Ben bir eğitimci olarak çocuklarımızın umuduna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Onların ders başarılarından önce, iş başarılarından önce umuduna odaklanırsak, onlar o umutla her şeyi yaparlar" diye konuştu.