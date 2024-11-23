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        Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:39
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

        Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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