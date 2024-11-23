Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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