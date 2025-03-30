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        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 02:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 02:10
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        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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        SİVAS’ın Kangal ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Kangal ilçesine bağlı Kuşkayası köyü, Kargakalesi mezrasında meydana geldi. T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İlbey Yönezer (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Olayda İlbey Yönezer başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlbey Yönezer yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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