Eski muhtar arazi tartışmasında kardeşini öldürüp, oğlu ve diğer kardeşini yaraladı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada eski köy muhtarı C.A.’nın (50) tabanca ile açtığı ateş sonucu kardeşi Orhan Ateş (40) hayatını kaybettiği, oğlu E.A. (15) ile diğer kardeşi A.A. (35) yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sivas kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Seren köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarı C.A., kendisine ait evde kardeşleri A.A ve Orhan Ateş ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., tabanca ile ateş açtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kurşunların isabet ettiği kardeşi Orhan Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalçasından yaralanan diğer kardeşi A.A. ile ayağından yaralanan oğlu E.A. ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan E.A. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Orhan Ateş’in cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.