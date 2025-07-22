Sivas'ta pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı

SİVAS'ta çocukluk arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan Ahmet A. (34) ile Osman K. (36) arasında çıkan kavgada ikili birbirlerini aynı pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi İsmet Yılmaz Bulvarı Kızılırmak Nehri kenarında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ahmet A. ile Osman K. telefonla görüşerek Kızılırmak Nehri kenarında buluştu. Bir süre burada konuşan ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet A. ve Osman K. birbirlerini aynı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ ve sol bacağından yaralanan Osman K. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi, sol bacağından yaralanan Ahmet A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Osman K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.