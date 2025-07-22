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        Sivas'ta pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı

        SİVAS'ta çocukluk arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan Ahmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:59 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:05
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        Sivas'ta pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı
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        SİVAS'ta çocukluk arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan Ahmet A. (34) ile Osman K. (36) arasında çıkan kavgada ikili birbirlerini aynı pompalı tüfekle yaraladı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi İsmet Yılmaz Bulvarı Kızılırmak Nehri kenarında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ahmet A. ile Osman K. telefonla görüşerek Kızılırmak Nehri kenarında buluştu. Bir süre burada konuşan ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet A. ve Osman K. birbirlerini aynı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ ve sol bacağından yaralanan Osman K. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi, sol bacağından yaralanan Ahmet A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Osman K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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