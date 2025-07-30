Kayıp olarak aranıyordu, baraj gölünde cesedi bulundu

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde dün akşamdan beri haber alınamayan Sefer Kulan’ın (63), Yapıaltın Barajı’nda cansız bedeni bulundu.

Şarkışla ilçesine oturan Sefer Kulan’dan dün akşamdan beri haber alamayan ailesi, polis ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada Kulan’ın, Yapıaltın Barajı yönüne gittiği belirlendi. Baraj kenarında Sefer Kulan’ın kişisel eşyalarının bulunması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. AFAD balık adamları tarafından barajda yapılan aramada Sefer Kulan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Kulan’ın cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.