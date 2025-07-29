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        Sivas'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:34
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        Sivas'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

        İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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