Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Detaylı kan tetkikleri yapılan dört futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcular, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

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