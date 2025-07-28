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        Sivas'ta kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölü

        Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:08
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        Sivas'ta kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölü
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

        Yeşilkale köyü Bayındır mezrasında kuzen oldukları öğrenilen C.D. (57) ile B.D. (53) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda B.D. yanında bulunan av tüfeğiyle C.D'yi bacağından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan C.D. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        B.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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