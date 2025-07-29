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        Köyde çıkan yangında 5 ev zarar gördü

        SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkıp, 3 saatlik çalışma ile söndürülen yangında 5 ev ile birçok ağaç zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:50
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        Köyde çıkan yangında 5 ev zarar gördü
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        SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkıp, 3 saatlik çalışma ile söndürülen yangında 5 ev ile birçok ağaç zarar gördü.

        İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, köyün çevresindeki ağaçlar da zarar gördü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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