Köyde çıkan yangında 5 ev zarar gördü
SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkıp, 3 saatlik çalışma ile söndürülen yangında 5 ev ile birçok ağaç zarar gördü.
SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde çıkıp, 3 saatlik çalışma ile söndürülen yangında 5 ev ile birçok ağaç zarar gördü.
İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, köyün çevresindeki ağaçlar da zarar gördü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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