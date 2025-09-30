Öğretmen, boğazına mandalina kaçan öğrenciyi heimlich yöntemiyle kurtardı

Kentteki Alibaba Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda teneffüs sırasında 5’inci sınıf öğrencisi Ertan Polat’ın boğazına mandalina parçası kaçtı. Soluk borusu tıkanan Polat, bir anda nefes almakta güçlük çekti. Çevresindeki arkadaşlarının haber vermesiyle nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Polat'ın yardımına koştu. Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitiminde öğrendiği heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazına kaçan mandalina parçasını çıkarmasını sağladı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

