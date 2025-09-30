Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Sivas'ta boğazına mandalina dilimi kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:18 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:18
        
        

        Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın nefes borusuna mandalina dilimi kaçtı.

        Teneffüste yaşanan olayda, Polat'ın nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki meyve parçasını çıkardı.

        Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, okullarda öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimi ve Heimlich manevrasının önemine vurgu yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

