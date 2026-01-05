Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta evde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi ağır yaralandı

        Sivas'ta müstakil bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 90 yaşındaki kişi tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı
        05.01.2026 - 17:15
        Sivas'ta evde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi ağır yaralandı
        Sivas'ta müstakil bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 90 yaşındaki kişi tedavi altına alındı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38. Sokak’ta Abdurrahman Pınar'a ait 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Pınar, baygın halde ekiplerce evden çıkartıldı.

        Numune Hastanesine kaldırılan Pınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

