Sivas'ta "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi

Sivas'ın turizm geleceğini planlamak, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla yol haritasını ortaya koymak amacıyla "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehrin doğal alanlarını koruyan, kültürel mirasını yaşatan, yerel halkın refahını önceleyen ve ilin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir turizm yaklaşımını hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sivas'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında kültür ve doğa turizminin geliştirileceği 15 marka kentten biri olarak ilan edildiğini anımsatan Şimşek, bu kararın ilin sahip olduğu potansiyelin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Tarihi eserleri, doğal güzellikleri, kaplıcaları, kış sporları imkanları ve zengin kültürel mirasıyla Sivas'ın yüksek potansiyele sahip bir turizm şehri olduğunu vurgulayan Şimşek, "Tarihi Kent Meydanı, sıcak ve soğuk çermik kaplıcaları, dünyaca tanınan doktor balıkları, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, göller, vadiler, müzeler, Kangal köpeği, el sanatları ve tescilli yöresel lezzetlerle Sivas, ziyaretçilerine çok yönlü ve özgün bir turizm deneyimi sunuyor." ifadesini kullandı.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çok sayıda eseri bünyesinde barındıran Sivas'ın, aynı zamanda 13 müze ve 5 anı eviyle bir müze kent olduğunu belirten Vali Şimşek, "Tarihi kent meydanını üç farklı medeniyete ait 8 eseri bir arada barındırarak adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu. Restorasyon çalışmalarına da değinen Şimşek, Buruciye Medresesi'nin restorasyon ihalesinin gerçekleştirildiğini, Çifte Minareli Medrese için bütçe çalışmalarının tamamlandığını, Yukarı Tekke ve Abdulvahabigazi Cami için kapsamlı bir turizm projesi hazırlandığını ve ilk aşama olan kayalıkların ıslahı ihalesinin yapıldığını, Tarihi Ulu Cami restorasyonunun sürdüğünü, TCDD lojmanlarıyla ilgili projenin de Koruma Kurulu onay sürecinin ardından hayata geçirileceğini kaydetti. Sivas'ın, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne, 2021 yılında ise UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın Müzik Alanında Ulusal Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Şimşek, "Bu gelişme ilin uluslararası görünürlüğünü artırdı. 2024 yılında yeniden ziyarete açılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Divriği turizminin en güçlü lokomotiflerinden biri haline geldi." ifadesini kullandı.