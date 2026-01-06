Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Eskimez, karla mücadele ekiplerini denetledi

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi'ni ziyaret ederek, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:22
        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi'ni ziyaret ederek, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

        Eskimez, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı'dan çalışmalar hakkında bilgiler alarak ekiplere görevlerinde kolaylıklar diledi.

        İlçede sürdürülen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Eskimez, "Yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını sürdüren personelimiz, önemli bir görevi yerine getirmekte. İlçeye bağlı 38 köy ve 17 mezrada karla kaplı yolları açmak için yoğun mücadele vermekteler." dedi.

        Vatandaşlardan asılsız ihbarlarla ekipleri meşgul etmemelerini isteyen Eskimez, "Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz gece gündüz demeden köy yollarının açık olması için çalışmaktalar. Bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

