        Sivas Haberleri

        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:02
        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, örgüte üye olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

