Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Yavuz Bülent Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

