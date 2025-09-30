Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Tokat kara yolu üzerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çelik Kanat yönetimindeki 01 AUD 553 plakalı gıda tankı taşıyan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Eryılmaz Yavuz yönetimindeki 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki bir tarlaya inip dağın yamacına kadar 150 metre ilerledi. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli ilçesi ile kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.