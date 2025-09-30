Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:40
        Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 18 yaralı
        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Tokat kara yolu üzerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çelik Kanat yönetimindeki 01 AUD 553 plakalı gıda tankı taşıyan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Eryılmaz Yavuz yönetimindeki 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki bir tarlaya inip dağın yamacına kadar 150 metre ilerledi. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli ilçesi ile kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

