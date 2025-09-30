Sivas'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile 01 AUD 553 plakalı tır, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi mevkisinde çarpıştı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

