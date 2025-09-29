Sivas'ta termik santralde baca yangını

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kangal ilçesi Hamal köyü yakınlarında bulunan Kangal Termik Santrali’nin ünitelerinden birinde başladı. Kısa sürede alevler santralin bacalarından birini sardı. İhbar üzerine bölgeye Kangal ilçesinden ve kent merkezinden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre yangından etkilenen olmadığı, santralde bulunan işçilerin tahliye edildiği bildirildi.

