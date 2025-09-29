Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta termik santralde baca yangını

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde kurulu bulunan termik santralin bacalarından birinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta termik santralde baca yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde kurulu bulunan termik santralin bacalarından birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 11.00 sıralarında Kangal ilçesi Hamal köyü yakınlarında bulunan Kangal Termik Santrali’nin ünitelerinden birinde başladı. Kısa sürede alevler santralin bacalarından birini sardı. İhbar üzerine bölgeye Kangal ilçesinden ve kent merkezinden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre yangından etkilenen olmadığı, santralde bulunan işçilerin tahliye edildiği bildirildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı
        Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı
        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü
        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü
        Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Uzun'dan, Yavuz Bülent Bakiler için...
        Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Uzun'dan, Yavuz Bülent Bakiler için...
        Hafik'te "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı
        Hafik'te "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı
        "Müzisyenler kahvesi"nden okey taşı sesi değil, nağmeler yükseliyor
        "Müzisyenler kahvesi"nden okey taşı sesi değil, nağmeler yükseliyor