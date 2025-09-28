Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        "Müzisyenler kahvesi"nden okey taşı sesi değil, nağmeler yükseliyor

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta aralarında amatör ve yerel ses sanatçıları ile farklı mesleklerden insanların oluşturduğu müzik grubu, kentteki bir kahvehanede her akşam sazlı sözlü müzik şöleni sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:42 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Müzisyenler kahvesi"nden okey taşı sesi değil, nağmeler yükseliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta aralarında amatör ve yerel ses sanatçıları ile farklı mesleklerden insanların oluşturduğu müzik grubu, kentteki bir kahvehanede her akşam sazlı sözlü müzik şöleni sunuyor.

        Küçükminare Mahallesi'nde iki yıl önce faaliyete başlayan Faslıhal Okey Salonu, müzikseverlerin buluşma noktası oldu.

        Saz, cümbüş, klarnet, darbuka, tef gibi müzik aletlerinden çıkan melodilerin renk kattığı kahvehanede, bir yandan çaylar yudumlanırken, diğer yandan da yerel ses sanatçıları başta olmak üzere müziğe ilgi duyanların seslendirdiği parçalar dinleyicilere güzel anlar yaşatıyor.

        "Müzisyenler kahvesi"nde düzenlenen etkinliklerin görüntüleri, sosyal medyadan paylaşılarak binlerce kişiye ulaşıyor.

        Kılavuz Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda amatör ses sanatçısı Abuzer Akpolat, AA muhabirine, adını müzikten alan salonda dost ve arkadaşlarıyla hasbihal ve meşk ettiklerini söyledi.

        Eski günleri yad ettiklerini anlatan Akpolat, "Eğlenmeye ve hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Herkese birbirini sevmelerini ve saymalarını tavsiye ederim." dedi.

        - "Sivas aşıklar ve ozanlar şehri"

        Böyle bir ortamın Sivas'ta olmasından dolayı birçok kişinin memnuniyet duyduğunu dile getiren Akpolat, "Sivas aşıklar ve ozanlar şehri. Aşık Veysel, Ruhsati Baba (Aşık Ruhsati), Zaralı Halil, Muhlis Akarsu gibi ustaları yetiştirmiş Selçuklu medeniyet şehri. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı sultan şehrimizde dostlarımız geliyor mutlu oluyor. Sosyal medyadan yoğun bir şekilde takip ediliyoruz ve mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        Yerel ses sanatçısı Sezai Çubukçu, müziğe gönülden sevdalı olduğunu söyledi.

        Her akşam bir araya geldiklerini belirten Çubukçu, "Burayı sosyal medyadan izleyip çok merak eden insanlar var. Grubumuz sosyal medyada bayağı ilgi gördü. Kendimize güzel bir ortam yarattık. Buradaki sanatçı ve müzisyen dostlarımızın hepsi gönül dostu insanlar. Ayrı gayrı yok, hepimiz burada biriz." ifadesini kullandı.

        Yerel ses sanatçısı Bülent Ekinci, yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldikleri mekanın güzel bir ortamı olduğunu söyleyerek, "Gelen müzisyenlerimiz bağlama, cümbüş ve ritim aletini alıyor, hepimiz de okuyoruz, söylüyoruz." dedi.

        - "Değerli ağabeylerimizle meşk ediyoruz"

        Mekanlarının dar olduğunu anlatan Ekinci, geniş bir yere ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

        Şarkılar ve türküler söyleyerek gönüllere girmeye çalıştıklarını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

        "Biz eğer bunu başarıyorsak mutlu oluyoruz. Burada her şey doğaçlama, önceden planlanan bir şey yok. Çalan söyleyen değerli ağabeylerimizle meşk ediyoruz."

        Ses sanatçısı Tamer Günaydınoğlu ise çocukluğundan beri müziğin içerisinde olduğunu anlattı.

        Güzel bir ortamlarının olduğunu dile getiren Günaydınoğlu, "Herkesi buraya davet ediyoruz. Gerçekten insanların motive olacağı güzel bir ortam. Elimizden geldiğince stressiz, güzel, insanların keyif alacağı bir ortam oluşturduk. Sazımızı çalıp türkülerimizi söylüyoruz." diye konuştu.

        - "Atmosfere alışanlar buranın bağımlısı oluyor"

        Ses sanatçısı Adem Erdoğan da küçük yaşlardan beri müzikle uğraştığını ve iki albüm çıkarttığını belirtti.

        Kahvehanede müzisyenlerin bir araya geldiğini dile getiren Erdoğan, "Okey oynayanlar da vardır ama ağırlık müzik üzerinedir. Aşıklar diyarı Sivas'ta müziği tatmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Buraya ilk gelenler bizi şaşkınlıkla izliyor, ondan sonra bizle beraber tempo tutmaya başlıyor. Atmosfere alışanlar buranın bağımlısı oluyor." dedi.

        Salonunun sahibi Gökhan Yazıcılar ise iş yerini 2 yıl önce açtığını dile getirdi.

        Müzisyenlerin burada bir araya geldiğini anlatan Yazıcılar, sosyal medyada çok sayıda takipçilerinin olduğunu, paylaştıkları videoların yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

        Daha güzel ve büyük bir mekana kavuşmak istediklerini ifade eden Yazıcılar, "Aileler buraya gelmek istiyor, onlara hitap etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta termik santralde baca yangını (2)
        Sivas'ta termik santralde baca yangını (2)
        Sivas'ta termik santralde baca yangını
        Sivas'ta termik santralde baca yangını
        GÜNCELLEME - Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı
        Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı
        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü
        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü
        Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı