"Müzisyenler kahvesi"nden okey taşı sesi değil, nağmeler yükseliyor

SERHAT ZAFER - Sivas'ta aralarında amatör ve yerel ses sanatçıları ile farklı mesleklerden insanların oluşturduğu müzik grubu, kentteki bir kahvehanede her akşam sazlı sözlü müzik şöleni sunuyor.

Küçükminare Mahallesi'nde iki yıl önce faaliyete başlayan Faslıhal Okey Salonu, müzikseverlerin buluşma noktası oldu.

Saz, cümbüş, klarnet, darbuka, tef gibi müzik aletlerinden çıkan melodilerin renk kattığı kahvehanede, bir yandan çaylar yudumlanırken, diğer yandan da yerel ses sanatçıları başta olmak üzere müziğe ilgi duyanların seslendirdiği parçalar dinleyicilere güzel anlar yaşatıyor.

"Müzisyenler kahvesi"nde düzenlenen etkinliklerin görüntüleri, sosyal medyadan paylaşılarak binlerce kişiye ulaşıyor.

Kılavuz Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda amatör ses sanatçısı Abuzer Akpolat, AA muhabirine, adını müzikten alan salonda dost ve arkadaşlarıyla hasbihal ve meşk ettiklerini söyledi.

Eski günleri yad ettiklerini anlatan Akpolat, "Eğlenmeye ve hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Herkese birbirini sevmelerini ve saymalarını tavsiye ederim." dedi.

- "Sivas aşıklar ve ozanlar şehri" Böyle bir ortamın Sivas'ta olmasından dolayı birçok kişinin memnuniyet duyduğunu dile getiren Akpolat, "Sivas aşıklar ve ozanlar şehri. Aşık Veysel, Ruhsati Baba (Aşık Ruhsati), Zaralı Halil, Muhlis Akarsu gibi ustaları yetiştirmiş Selçuklu medeniyet şehri. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı sultan şehrimizde dostlarımız geliyor mutlu oluyor. Sosyal medyadan yoğun bir şekilde takip ediliyoruz ve mutlu oluyoruz." diye konuştu. Yerel ses sanatçısı Sezai Çubukçu, müziğe gönülden sevdalı olduğunu söyledi. Her akşam bir araya geldiklerini belirten Çubukçu, "Burayı sosyal medyadan izleyip çok merak eden insanlar var. Grubumuz sosyal medyada bayağı ilgi gördü. Kendimize güzel bir ortam yarattık. Buradaki sanatçı ve müzisyen dostlarımızın hepsi gönül dostu insanlar. Ayrı gayrı yok, hepimiz burada biriz." ifadesini kullandı. Yerel ses sanatçısı Bülent Ekinci, yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldikleri mekanın güzel bir ortamı olduğunu söyleyerek, "Gelen müzisyenlerimiz bağlama, cümbüş ve ritim aletini alıyor, hepimiz de okuyoruz, söylüyoruz." dedi.

- "Değerli ağabeylerimizle meşk ediyoruz" Mekanlarının dar olduğunu anlatan Ekinci, geniş bir yere ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Şarkılar ve türküler söyleyerek gönüllere girmeye çalıştıklarını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti: "Biz eğer bunu başarıyorsak mutlu oluyoruz. Burada her şey doğaçlama, önceden planlanan bir şey yok. Çalan söyleyen değerli ağabeylerimizle meşk ediyoruz." Ses sanatçısı Tamer Günaydınoğlu ise çocukluğundan beri müziğin içerisinde olduğunu anlattı. Güzel bir ortamlarının olduğunu dile getiren Günaydınoğlu, "Herkesi buraya davet ediyoruz. Gerçekten insanların motive olacağı güzel bir ortam. Elimizden geldiğince stressiz, güzel, insanların keyif alacağı bir ortam oluşturduk. Sazımızı çalıp türkülerimizi söylüyoruz." diye konuştu. - "Atmosfere alışanlar buranın bağımlısı oluyor"